Polisten güvenli eğitim uygulaması

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler üniversite öğrencilerinin rahat ve huzurlu bir eğitim sürmesi için eğitim kurumlarının bulunduğu noktalarda Güvenli Eğitim Uygulaması yapıldı. Asayiş, KOM, Terör Mücadele, Çevik Kuvvet ekiplerini katıldığı şok denetimde 54 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksikliği görülen 2 araç trafikten men edilirken 6 sürücüsüne bin 557 TL idari para cezası kesildi. Yine uygulamada 307 kişinin GBT sorgusu yapılırken yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 kişi yakalandı. Uygulamalarda hassas burunlu narkotik köpeği ile de arama yapıldı.

Güvenli eğitim kapsamında uygulamaların aralıklar devam edeceğini bildirdi.

