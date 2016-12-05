Olay saat 21:30 sıralarında Aksu İlçesi Macun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Oğan Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 06 NBH 05 plakalı otomobile ’Dur’ ihtarında bulundu. Polisin uyarısına uymayan şahıslar, polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile araç içerisinde bulunan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra şüpheliler İsmail Oğan Caddesi üzerindeki bir sokağa girdi. Polisten kaçmak için hız sınırını aşan şüphelilerin bulunduğu otomobil sokak üzerinde bulunan kavşakta kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarında bulunan beton duvara çarparak durabildi.



İncelemede çok sayıda alkol şişesi bulundu

Kazada şoför koltuğunda oturan Alperen D. ve İsmail K. yaralandı. Serkan K. ise kazayı ufak sıyrıklar ile atlattı. Yaralılar için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Şoför koltuğunda oturan ve direksiyon ile araç arasına sıkışan Alperen D. için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç içerisinden çıkarılan Alperen D. ve İsmail K. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan polis ekiplerinin araç içerisinde yaptığı incelemede çok sayıda alkol şişesi bulundu. Kaza sonrası gazetecilerin görüntü almasına sinirlenen yaralı Alperen D. gazetecinin polisten neden kaçtın sorusuna ise "Anons olsun diye kaçtım" şeklinde cevap verdi. Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.