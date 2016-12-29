Olay 00.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye görevi yapan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. 38 HU 341 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman O. (22) polisin ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Sürücünün durmaması üzerine polis ekipleri ile sürücü arasında kovalamaca başladı. Otomobil sürücüsünün cadde üzerinde görev alan diğer polisleri de atlatması üzerine kavşaklara ekipler yönlendirildi. Polis ekipleri, yağmurlu hava nedeni ile kayganlaşan yolda aşırı sürat yapan sürücüyü zaman zaman gözden kaybetti.

"Alkollü olduğum için kaçtım, çok pişmanım"

Bir ara gözden kaybolan sürücünün, Hürriyet Caddesi üzerinde ters yönden gitmeye başladığı belirlendi. Zaman zaman diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye atan sürücü ile polis ekipleri arasında yeniden kovalamaca başladı. Hürriyet Caddesi istikametinden Konuksever Mahallesi 786 Sokak üzerine dönen sürücü, burada da ışıkları kapalı şekilde ters yönden giderek karşı yönden gelen Ali D. yönetimindeki 07 GGB 85 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası polis ekipleri, Abdurrahman O.’yu gözaltına aldı. Abdurrahman O. gazetecilerin neden kaçtınız sorusuna, "Alkollü olduğum için kaçtım, çok pişmanım" dedi. Ali D. ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Şahsı polisler arkasında kovalıyordu. Işıkları kapalı bir şekilde karşımdan geldiğini gördüm. Kaçacak bir yer bulamadım."

138 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

Polisten kaçan sürücüsünün 138 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü gözaltına alarak karakola götürürken kazaya karışan her iki araç da otoparka çekildi.



Ertuğrul Gün

