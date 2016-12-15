Edinilen bilgiye göre, Edirne’de sokaklarda yaşadığı belirtilen Muhammet Ali adlı Cezayir asıllı şahıs, sabah saatlerinde Kaleiçi Dilaverbey Mahallesi’nde çevredekileri rahatsız etmesi sebebiyle polise ihbar edildi. Polisin geldiğini gören şahıs kaçmak isterken yola fırlayınca caddeden geçen bir minibüsün çarpmasıyla hafif şekilde yaralandı.

Polisin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tamer Yavuz

EDİRNE