Konya Köprülü Kavşak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olay polisi alarma geçirdi. İddiaya göre, şehirler arası otobüste yolculuk yapan D.M. isimli kadın, Afyonkarahisar-Konya karayolunda polisin uygulama yaptığı kavşak yakınlarına yaklaşınca otobüsten indi. Durumdan şüphelenen firma çalışanları, otobüsten sırt çantalı bir kadının indiği yönünde polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine kadının indiği yere giden ekipler, kadına “dur” ihtarında bulundu. İhtara uymayan kadın, sırtındaki çantayı bırakarak kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamadan sonra kadın yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli çantadan dolayı olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Çantada bomba olma ihtimaline karşı Afyonkarahisar-Konya karayolu da çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen özel giysili bomba imha uzmanları çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan çantadan kadına ait elbiseler ile kişisel bakım malzemeleri çıktı. Çantanın boş çıkması herkese rahat bir nefes aldırttı.

Yaklaşık 1 saatin ardından karayolu ulaşıma açılırken, gözaltına alınan D.M. isimli kadın sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR