Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Polisten kaçan lüks araçtan uyuşturucu çıktı

Polisten kaçan lüks araçtan uyuşturucu çıktı

Kadıköy'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan lüks araçtan piyasa değeri 120 bin TL olan marijuana uyuşturucu madde çıktı.


29 Eylül 2016 08:40

Olay, saat 20.30 sıralarında Kadıköy Bostancı Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'de "Yunus" diye tabir edilen motorize polis ekipleri devriye görevini yaparken bir araçtan şüphelenerek dur ihtarında bulundu. 35 EYY 56 plakalı siyah renkli lüks aracın içerisindeki 2 şahıs dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ve kaçan şahıslar arasında Kadıköy sokaklarında kovalamaca başladı. Ataşehir ilçesi istikametinde kaçan araç nefes kesen kovalamacanın ardından Erenköy Gümrük önünde durduruldu. Polislerin lüks araçta yaptığı aramada, satmak için şeffaf kutulara konulmuş piyasa değeri 120 bin TL olan 2 kilo 89 gram marijuana uyuşturucu madde, uyuşturucu maddeyi tartmak için hassas terazi ve 7 bin 115 TL nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunduğu öğrenilen T.A (32) ve B.B (43) isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Şahıslar ele geçirilen uyuşturucu maddeyle birlikte ifadeleri alınmak üzere Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. 

Metin Başar

Etiketler: Kadıköy, lüks araç, uyuşturucu


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!