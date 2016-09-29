Olay, saat 20.30 sıralarında Kadıköy Bostancı Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'de "Yunus" diye tabir edilen motorize polis ekipleri devriye görevini yaparken bir araçtan şüphelenerek dur ihtarında bulundu. 35 EYY 56 plakalı siyah renkli lüks aracın içerisindeki 2 şahıs dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ve kaçan şahıslar arasında Kadıköy sokaklarında kovalamaca başladı. Ataşehir ilçesi istikametinde kaçan araç nefes kesen kovalamacanın ardından Erenköy Gümrük önünde durduruldu. Polislerin lüks araçta yaptığı aramada, satmak için şeffaf kutulara konulmuş piyasa değeri 120 bin TL olan 2 kilo 89 gram marijuana uyuşturucu madde, uyuşturucu maddeyi tartmak için hassas terazi ve 7 bin 115 TL nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunduğu öğrenilen T.A (32) ve B.B (43) isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. Şahıslar ele geçirilen uyuşturucu maddeyle birlikte ifadeleri alınmak üzere Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Metin Başar