Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde meydana gelen olayda polisin ’dur’ ihtarına uymayan 06 LAA 78 plakalı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Bir süre sonra Köşk Mahallesi Kelebek Sokak’ta otomobili terk edilmiş olarak bulan polisler, araçta yarı çıplak halde hareketsiz yatan bir kişi buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, araçta inceleme yaptı. Polisin yaptığı araştırma sonucunda tabanca ile vurularak hayatını kaybeden şahsın G.Ö. (32) olduğu belirlendi. G.Ö.’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de otomobilde bulunan ve karanlıktan faydalanarak yaya olarak kaçan S.K. ve S.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.