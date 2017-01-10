Edinilen bilgiye Gaziantep'te polis ekipleri akşam saatlerinde çalıntı olduğu ve terör saldırısında kullanılabileceği ihbarı alınan 03 UE 626 plakalı aracın peşine düştü. Dur ihtarına uymayan aracı kovalayan polis ekipleri Kavaklık arkı Mesire alanında aracı kıstırdı. Araçtan inen biri kadın 3 kişi olduğu ileri sürülen şahıslar aracı bırakarak yayan olarak kaçmaya başladı.Polisler havaya uyarı ateşi açarak, şahısların peşine düştü. Olayla ilgili bir şahıs yakalanırken, 2 kişinin ise arandığı iddia edildi.

Öte yandan aracın bagajı ise kontrollü patlatıldı.