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Polisten kaçan şüphelinin binadan atlarken ayağı kırıldı

Malatya’da kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan zanlı polisten kaçmaya çalışırken 2'nci kattan aşağı atladı. Ayağı kırılan zanlı hastaneye kaldırıldı.


09 Kasım 2016 13:51

Çeşitli suçlardan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şüpheli Fuzuli Caddesi’nde polisin kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Bir apartmana girerek 2'nci kata çıkan silahlı şahıs, bahçeye atlamak istediği sırada asma kata düşerek ayağını kırdı. Şahıs, yaralı olarak polis ekiplerinin kovalaması sonrası yakalanırken polisleri engellemeye çalışan zanlının yakını ise gözaltına alındı.
Şahıs, kelepçelendikten sonra olay yerine gelen ambulansla tedavisi için Malatya Devlet Hastanesine kaldırılırken çevrede toplanan kalabalık ise olan biteni meraklı gözlerle izledi. 

Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa
MALATYA

Etiketler: polis, Şüpheli


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