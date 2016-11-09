Çeşitli suçlardan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şüpheli Fuzuli Caddesi’nde polisin kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Bir apartmana girerek 2'nci kata çıkan silahlı şahıs, bahçeye atlamak istediği sırada asma kata düşerek ayağını kırdı. Şahıs, yaralı olarak polis ekiplerinin kovalaması sonrası yakalanırken polisleri engellemeye çalışan zanlının yakını ise gözaltına alındı.

Şahıs, kelepçelendikten sonra olay yerine gelen ambulansla tedavisi için Malatya Devlet Hastanesine kaldırılırken çevrede toplanan kalabalık ise olan biteni meraklı gözlerle izledi.

Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa

MALATYA