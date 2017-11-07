Polisten kaçan sürücü ehliyetsiz çıktı

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçması sonucu polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucu polis ekipleri aracı bir otopark girişinde yakaladı. Araçta ve sürücü üzerinde araştırma yapan polis ekipleri, 19 yaşındaki sürücü A.İ.İ’nin ehliyetsiz olduğunu ve bu sebeple kaçtığını tespit etti. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken, otomobil ehliyeti olan bir yakınına teslim edildi.

Yasin Can

