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Polisten kaçan sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Bilecik’te trafik ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobilin kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Polisten kaçan sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

08 Kasım 2016 13:10

Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten İstasyon Mahallesi'ne seyir eden 26 ER 084 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah K., trafik polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre ekiplerin kovaladığı otomobil sürücüsü Abdullah K., Akasya Altı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada hafif yaralanan Abdullah K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ayakta tedavi edilirken, E.A. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

İbrahim Sünetçi

Etiketler: bilecik, polisten kaçma


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