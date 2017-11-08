Polisten kaçan uyuşturucu zanlısı kendi çocuğunu rehin aldı

Kayseri polisinin uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yaptığı operasyonda zanlı 40 yaşındaki E.S. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık bir saat kadar trafikte süren kovalamacada E.S., Osman Kavuncu Bulvarı'nda ters şeride girerek trafiği tehlikeye düşürdü.

Polis ekipleri şehirler arası otobüs terminali yakınlarında araç trafiğini keserek zanlıyı yakalamaya çalıştı. Trafikteki diğer araçlara çarparak kaçmaya çalışan zanlı E.S.'nın kullandığı araç polis ekiplerince kıstırılınca, E.S. yanında bulunan çocuğu silahla aracın içinde rehin aldı.

Polis ekiplerinin ikna etmesiyle birlikte E.S. silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 5.54 gram metamfetamin maddesi bulunurken, çocuk annesine teslim edildi.

Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.