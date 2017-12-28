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Polisten kaçarak duvara çarptığı aracından kaçak sigara çıktı

Kars’ta, polisin şüphelendiği ve ‘dur’ ihtarında bulunduğu araç, duvara çarparak durdu. Duvara çarpan araçtan kaçak sigara çıktı.

Polisten kaçarak duvara çarptığı aracından kaçak sigara çıktı

28 Aralık 2017 10:48

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç faillerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalarda bir araç ile çok sayıda Gümrük Kaçağı Sigara getirileceği yönünde bilgiler elde edildi. Alınan bilgi üzerine harekete geçen KOM ekipleri, yaptığı araştırmalar sonucu bahse konu araç plakası tespit edildi. Bir süre ara sokaklarda takip edilen araç, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından araç Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde uygun bir şekilde durdurulmak istendi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü olay yerinden hızla kaçmaya başladı.

Araç, kent merkezinde sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesiyle bir iş yerinin yan duvarına çarparak durdu. Duvara çarparak duran aracın sürücüsü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis araç içerisinde yaptığı aramada bin 60 paket Gümrük Kaçağı Bandrole Tabi Ancak Bandrolsüz Sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsünün merkez Teknekli Köyü’ndeki evinde yapılan aramada ise 4 bin 500 kaçak sigara ortaya çıkarıldı. Ele geçirilen toplam 5 bin 560 kaçak sigarayı muhafaza altına alan polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan kaçak sigara ile yakalanan araç sürücüsü hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılık İle Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.
Konu ile ilgili olarak Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ekonomide kayıt dışılığı artıran, vergi adaletini bozan, piyasalarda adil rekabeti ortadan kaldıran ve insan sağlığını tehdit eden her türlü kaçakçılıkla mücadelemizin kararlılıkla devam edeceği, vatandaşlarımızın yapmış oldukları her türlü bilgi paylaşımının titizlikle değerlendirilecektir” denildi. 

Işık Çapanoğlu
 

Etiketler: kaçak sigara

 

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