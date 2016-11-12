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Polisten kaçarken ağaca çarptı

Bursa'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü kovalamaca sırasında otomobiliyle bir ağaca çarparak kaza yaptı. Araç kullanılamaz hale gelirken 120 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.


12 Kasım 2016 10:24

Olay Bursa'nın Nilüfer ilçesi Soğukkuyu Caddesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan 16 E 4044 plakalı araç sürücüsü E.Y.(28) kaçmaya başladı. Ekiplerin kovalamaya başladığı sürücü uzun süre kaçtıktan sonra aşırı hızdan dolayı aracın kontrolünü kaybetti ve kaldırımda bulunan tabelaya çarptıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Aracın hava yastıklarının açılmasıyla büyük bir faciadan dönen sürücüyü polis ekipleri gözaltına alırken, kullanılamaz hale gelen araç çekici tarafından kaldırıldı. 

Yusuf Ali Arslan

 

Etiketler: kaçma, polis


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