Diğer
Kategoriler

Polisten kaçarken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Konya’nın Akşehir ilçesinde bazı suçlardan aranan bir kişi, polisten kaçarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Polisten kaçarken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

23 Nisan 2018 16:07

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hayvan hırsızlığı suçundan takip ettiği ve polisin de başka bir suça karıştığı iddiasıyla aradığı A.T.'nin bir evde kaldığı tespit edildi. Polis, şahsı almaya gittiğinde A.T.'nin yakınları polis ekiplerine taş atarak mukavemet etti. İddiaya göre olay sırasında bir polis memuru, üzerine gelen taşla yaralandı. A.T. ise koşarak kaçmaya çalışırken kalp krizi geçirdi. Yaralı polis memuru Akşehir Devlet Hastanesinde tedavi edilirken, kalp krizi geçiren A.T. ise kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinden Konya'ya sevk edildi. A.T.’nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Cemal Filiz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç