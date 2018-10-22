Polisten kaçarken kaza yaptılar!

Edinilen bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'nde yer alan ve işletmeciliğini R.S. adlı kişinin yaptığı markete gelen şüpheliler markete girmek istedikleri sırada vatandaşlar tarafından fark edildi. Durumun bildirilmesi ile harekete geçen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin peşine düştü.

Plakası bildirilen ve İstanbul'dan kiralık olduğu tespit edilen 34 LV 3170 plakalı otomobili takibe alan polis araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin takibinden kaçmaya çalışan araç, Çobançeşme mevkisinde geldiği sırada kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı ve kaza yaptı. Bu sırada aracın yanına gelen polis ekipleri S.S., O.Ç. ve E.B. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet demir kesme makası, keser, balta ve hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi. 3 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Serdar Şahin

