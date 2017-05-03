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Polisten kaçarken polisle birlikte hastanelik oldu

Samsun'da 18 yaşındaki genç karıştığı olaydan sonra polisten kaçarken hem kendisini yakalayan polisin hem de kendisinin hastanelik olmasına sebep oldu.

Polisten kaçarken polisle birlikte hastanelik oldu

03 Mayıs 2017 20:01

Olay, Samsun Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Ö.Ö.'nün 3 gün önce asker uğurlama eğlencesinde polislere taş ve şişe attığı iddia edildi. Ö.Ö. polis tarafından aranırken, 155 Polis İmdat Servisine "Çevreyi rahatsız eden şahıs var" ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis söz konusu şahsın Ö.Ö. olduğunu fark etti. Ö.Ö. kaçmaya başladı. Kovalama sonucu polis memuru N.K., Ö.Ö.'ye sarılarak yakaladı. Ancak Ö.Ö., polis memurunu iterek yere düşürüp yaralanmasına yol açtı. 

Kendisi de düşerek yaralanan Ö.Ö. kovalamaca sonucu yakalandı. Polis memuru N.K. ile Ö.Ö. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis memuru N.K.'ye 5 gün iş göremez raporu verildi. Ö.Ö. tedavisinin ardından Irmak Polis Merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay


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