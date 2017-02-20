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Polisten kaçmak için E-5 Karayoluna atlayan şüpheliye otomobil çarptı

Güngören’de hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli şahıslarla polis arasında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçmak isterken kendini E-5 Karayoluna atan bir şüpheliye otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı şüpheli ağır yaralandı.

Polisten kaçmak için E-5 Karayoluna atlayan şüpheliye otomobil çarptı

20 Şubat 2017 07:16
Polisten kaçmak için E-5 Karayoluna atlayan şüpheliye otomobil çarptı - Tıkla İzle

E-5 Karayolu Zeytinburnu Mevkiinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Sabah saat 05.00 sıralarında Güngören’de hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli polisleri görünce kaçmaya başladı. Kaçmaya başlayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucunda 1 şüpheli yakalanırken diğer 2 şüpheli ise kaçmaya devam etti.

BARİYERLERE FIRLADI

Polisten kaçmak isteyen 2 şüpheli ise E-5 Karayoluna inerek karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Seyir halinde olan otomobillere aldırış etmeden yola atlayan şüphelilerden 1’ine otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şüpheli şahıs metrobüs bariyerlerine fırladı. Üçüncü şüpheli ise karşıdan karşıya geçmeyi başararak kayıplara karıştı.

Kaçan şüphelilerden birine otomobilin çarptığını gören polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bir şekilde yerde yatan şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından şüpheli şahıs yaralı olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastaneye kaldırılan şüphelinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan üçüncü şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Otomobilin çarptığı şüphelinin tedavisine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edilirken kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

Oğuzcan Yazar
 

Etiketler: Güngören, İstanbul, zeytinburnu metrobüsü


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