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Polis'ten kaçmaya çalışan şahsın bacağı kırılınca yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan T.U. isimli şahıs, polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken bacağı kırılınca yakalanarak gözaltına alındı.

Polisten kaçmaya çalışan şahsın bacağı kırılınca yakalandı

27 Nisan 2017 17:03

Edinilen bilgiye göre, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan T.U. isimli şahısın Sungurlu'da yaşayan ailesinin yanına geldiği bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan Kirazlı apartmanına operasyon düzenledi. Bu sırada evde bulunan T.U. polislerin geldiğini farkedince evin balkonundan atlayaraka kaçmak istedi. Balkonun hemen yanında bulunan asmaya sarılarak aşağıya inmeye çalıştığı esnada dengesini kaybeden T.U. adlı şahıs yaklaşık 5 metre yükseklikten sert zemine düştü. Düşmenin etkisiyle sol bacağı kırılan T.U.' ya ilk müdahaleyi polisler yaptı. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin müdahale ettiği şahıs Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Serkan Şansever


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