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Polisten kaçtı, yakalanınca 'Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun' dedi

Konya'da polisle yaşanan kovalamaca sırasında aracını yol ortasına bırakıp kaçan alkollü sürücü, bir evin bahçesinde yakalanınca “Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun” diye konuşurken, kız arkadaşı polisten araçtaki alkollü içkisini istedi.

Polisten kaçtı, yakalanınca Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun dedi

16 Şubat 2018 08:47

Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi sanayi bölgesinde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 42 SS 706 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca başladı. Polis ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca Ankara Caddesi üzerinden Galericiler Sitesi, Yeni Toptancılar Sitesindeki çeşitli sokaklarda devam etti. Kaçan aracı durdurmak için çok sayıda polis ekibi de bölgeye sevk edildi.

Aracını bırakıp kaçtı

Kovalamaca sırasında sürücü Karakayış Caddesi üzerinde aracını bırakıp koşarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerini fark eden şahıs bir evin bahçesindeki ağaçların arasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Alkol muaynesi yapılmak istenen ve polise güçlük çıkaran sürücü Erdal D.’nin “Ben terörist miyim niye bu kadar kovalıyorsun” demesi dikkat çekti. Alkol ölçümü yaptırmayan alkollü sürücü Erdal D.'nin hastanede yapılan testlerde 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücünün kız arkadaşı polisten araçtaki içkisini istedi

Kovalamaca sırasında araçta bulunan sürücü Erdal D.’nin kız arkadaşı S.B. (17) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler için ekip aracına bindirilen S.B’nin bu sırada polislerden araçtaki içkisini istemesi dikkat çekti.

İkinci kez alkollü yakalandı, araç trafikten men edildi

İkinci kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye, hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten idari para cezası kesilirken, araç da trafikten men edildi. Araçtaki iki şahıs işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

İbrahim Yetkin
 

Etiketler: alkol, içki, Konya

 

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