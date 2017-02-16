Maltepe Bağdat Caddesi'de bir iş yerinden hırsızlık yapmak isteyen 3 şahıs, polisi fark edince 34 MKC 71 plakalı siyah renkli otomobile binerek E-5'ten Maltepe Zümrütevler istikametine kaçmak istedi. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca esnasında şahıslar Zümrütevler'de ara sokaklara girmek isteyerek izlerini kaybettirmeye çalıştı.

POLİS OTOSUNA ARKADAN ÇARPTILAR

Ekiplerin takibi sonucu tekrar E-5'e inerek Kartal istikametine doğru kaçmaya başlayan şahıslar, Zümrütevler köprülü kavşağında önlerini kesmek isteyen polis ekip otosuna arkadan çarptı. Hareket kabiliyetini kaybeden araçtan inerek kaçmak isteyen şahıslardan, ikisini polis ekipleri olay yerinde yakalayarak etkisiz hale getirirken, diğer şahıs kaçmayı başardı.

'UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYİZ HATIRLAMIYORUZ'

E-5 üzerinde yoğun güvenlik önlemleri alan ekipler, şüpheli araçta yaptıkları incelemelerde, bir tabanca, iki plaka ve çok sayıda çalıntı olabileceği düşünülen elektrik kablosu buldu. Otomobilden inerek kaçan şahıslardan diğerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlılar basın mensuplarının sorularına uyuşturucunun etkisindeyiz bir şey hatırlamıyoruz diye cevap verdiler.

Kovalamaca çarpma nedeniyle maddi hasar meydana gelen polis ekip otosu ile şüpheli araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

Cenk İşver

