Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir'de gasp olayına karışan 3 şüpheli şahsı kaçtıkları araç ile birlikte yakalandı. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, kaçan aracı uzun süre takip etti. Şehir içine giren araç Kapalı Spor salonu önünde nefes kesen operasyonla yakalandı. Durdurulan araçtan 1 bayan ve 2 erkek kaçmaya çalışırken, polisler şahısları kısa sürede etkisiz hale getirdi. Gasp olayına karışan şahıslar kelepçelenerek ekip otolarına bindirildi. Vatandaşların korku ve merak dolu bakışları arasında gerçekleşen olayın tatbikat olduğu anlaşıldı.

Olay sonrasında İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, tatbikata katılan tüm ekipleri geçtiği anonsla tebrik etti.

Taşkın Sarıca - Hüseyin Tokmak