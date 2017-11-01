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Polisten öğrencilere Çanakkale gezisi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen “Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOKEP)" kapsamında, öğrencilere yönelik kültürel ve sosyal amaçlı gezi faaliyeti düzenlendi.

Polisten öğrencilere Çanakkale gezisi

01 Kasım 2017 18:58

Program kapsamında, Samsun’da lise düzeyinde öğrenim gören 40 öğrenci, milli kimlik duygularının ve vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek ve topluma yararlı sağlıklı bireyler kazandırmak amacıyla, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleriyle Bursa ve Çanakkale’deki şehitlikleri ziyaret etmek için yola çıktı. 

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğünde yaptığı uğurlama konuşmasında, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle biz her yıl bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Sizin gibi genç kardeşlerimizi Çanakkale gezisine gönderiyoruz. Bu senede siz değerli evlatlarımızı seçtik. Nasip olursa yola çıkıyorsunuz. Bursa ve Çanakkale’ye giderek o bölgelerin tarihi yerlerini göreceksiniz. Çanakkale’yi anlatmaya gerek yok. Oranın tarihi dokusuyla ilgili herkes bilgi sahibidir. Ben Çanakkale’ye 3 kere gittim ve her seferinde tüylerim diken diken oldu. Bu milletin nasıl var oluş mücadelesi verdiğini orada göreceksiniz” dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler Toplum Destekli Polis ekipleriyle yola çıktı. 

Şahin Binici
 

Etiketler: çanakkale gezisi, polis

 

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