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Polisten SMS ile FETÖ dolandırıcılığı uyarısı

Polis, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtan ve "Adınız ya da banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı" diye kandırarak altın ile para isteyenlere inanmamaları için vatandaşa SMS gönderdi.

Polisten SMS ile FETÖ dolandırıcılığı uyarısı

06 Kasım 2016 10:20

Türkiye genelinde yaklaşık 15 yıl önce Messenger'dan kontör isteyerek başladığı için ismi "kontör" dolandırıcılığı olarak kalan dolandırıcılık yöntemi sürekli değişerek devam ediyor. Bir süre sonra kendisini polis, savcı ve asker olarak tanıtan ve vatandaşları arayan kişiler "Kimliğiniz bölücü terör örgütü PKK'nın eline geçmiş, ya da hesabınız terör örgütü PKK'nın eline geçmiş" diyerek vatandaşlar kandırılıp milyonlarca lira dolandırıldılar. Daha sonra ise vatandaşı arayan sahte polis, savcı ya da askerler "Dün gece kuyumcu soyuldu kimliğiniz orada bulunmuş" yalanıyla dolandırdılar. Dolandırıcılar vatandaşı, sağlık ve otomobil sigortacısı, banka müşteri hizmetleri temsilcisi kimliğinde de dolandırdı. Bunlarla yetinmeyerek gündem olan sansasyonel operasyonların isimlerini de kullanan zanlılar, binlerce vatandaşı dolandırdı.

Dolandırıcılar Ergenekon, Balyoz ve Şike gibi operasyonları da kullanarak vatandaşları telefonla arayıp "İsminiz Ergenekon, Bayloz ya da şike davasında geçiyor" diyerek milyonlarca lira dolandırdı. Polis bu dolandırıcılığın önüne geçmek için her türlü mücadeleyi denedi. Vatandaşlara dolandırıcılara inanmaması için SMS bile gönderdi. Dolandırıcılar 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise bu kez FETÖ/PDY terör örgütünü kullanarak vatandaşları dolandırmaya başladı. Özellikle asker ve polis yakınlarını arayarak kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ operasyonunda geçiyor, ya da banka hesabınız FETÖ tarafından kullanılıyor" diyerek para ve altın istemeye başladılar. Çok sayıda vatandaş bu tehditle de dolandırıldı.

Polis ise vatandaşlara, "Kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtan ve 'Adınız ya da banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı' diye kandırarak altın ile para isteyenlere inanmayın" yazılı SMS gönderdi. 

Fatih Keçe

Etiketler: FETÖ dolandırıcılığı uyarısı


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