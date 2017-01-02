Diğer
Kategoriler

Polisten uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 kişinin üzerinde ve zula olarak tabir ettikleri yerlerde yapılan aramada 94 adet uyuşturucu hap ve 20,5 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Şüphelilerden R.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisten uyuşturucu operasyonu

02 Ocak 2017 12:58

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri 31 Aralık 2016 Cumartesi akşamı Bölücek Mahallesi’nde ‘Uyuşturucu satışı yapıldığı’ ihbarı üzerine durdurdukları araç ile araçtaki K.C. (24) ve R.Z. (25) isimli şahısların üzerinde arama yaptı. Polis ekipleri şüphelilerin üzerine yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamalarında zula olarak tabir ettikleri yerlere de uyuşturucu hap ve esrar sakladıkları tespit edildi. Polisin yaptığı operasyonda R.Z.’nin zula olarak tabir ettiği yerde 72 adet uyuşturucu hap ve 20,5 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Polis ekipleri operasyon kapsamında toplamda 94 adet uyuşturucu hap ile 20,5 gram esrar ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen R.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, K.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Vedat Kılıç

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, Zonguldak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç