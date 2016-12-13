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Polisten uyuşturucu tacirlerine baskın

İzmir Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüpheliyi yakalarken 15 kilo esrar maddesi ele geçirdi.


13 Aralık 2016 17:40

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; M.M.Ö. (26) ve Ü.T. (35) isimli şahısların Konak ilçesinde bulunan iş yerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yapmak için müşteri aradıkları bilgisini aldı. Narkotik ekipleri tarafından, gerekli emniyet tedbirleri alınarak söz konusu iş yerine yapılan operasyonla M.M.Ö. ve Ü.T. isimli şahıslar yakalandı. İş yerinde yapılan aramada 15 kilo esrar maddesi, 5 gram kokain, 1 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M.Ö. ve Ü.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, gençleri uyuşturucu madde ile zehirleyen, torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonların tüm hızı ile devam ettiği bildirildi.

Etiketler: polis, uyuşturucu


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