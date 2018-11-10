Polisten uyuşturucu tacirlerine darbe!

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonel faaliyet neticesinde; bir şahsın, ikametinin giriş kısmında karton kutular arasında 30 parça satışa hazır poşetler içerisinde 62 gram esrar, ikametin çatı katında satışa hazır vaziyette 84 parça halinde kilitli poşet içerisinde 168 gram esrar ile 2 ayrı torba içerisinde ağırlığı 600 gram esrar olmak üzere toplamda 840 gram esrar maddesinin ele geçirildiği ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

