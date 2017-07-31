Polisten zehir tacirlerine büyük operasyon

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürülüğü’nden edilen bilgilerde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından zehir tacirlerine yönelik 2 farklı operasyon yapıldığı kaydedildi. Uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahısların ellerinde bulunan uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalıştıklarının tespit edilmesi üzerine yapılan operasyon yapıldığı ve 2 kişinin gözaltın alındığı belirtildi. Şahıslarla ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 3 kilo 143 gram esrar ele geçirildiği aktarıldı.

Mahkemeye sevk edilen şahıslardan birinin tutuklandığı bir diğerinin ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ifade edildi.

Polis ekipleri tarafından Çobanlar ilçesinde yapılan bir başka operasyonda ise 1 kişinin evinin bahçesinde 73 kök Hint keneviri bitkisi ile kurutulmaya bırakılmış vaziyette 350 gram esrar ele geçirildiği ifade edildi. Şahsın ayrıca yakalanmasına yönelikte çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Gökten Ceylan

