Polonya, ABD'den ülkede üst kurmasını istedi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda söz alan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Trump ile enerji güvenliği, yeni enerji hatlarının inşası, askeri güvenlik konularında görüştüklerini belirtti. Rusya'nın Baltık Denizin'de inşaatına devam ettiği Kuzey Akım (North Stream) projesinin Avrupa'nın ve Polonya'nın enerji güvenliğini tehdit ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Duda, sıvılaştırılmış Amerikan doğalgaz ithalatı başta olmak üzere enerjide gidilecek çeşitliliğin önemine dikkat çekti.

Trump'a Amerika'nın Polonya'da kalıcı askeri üsler kurma teklifinde bulunan Duda, “Amerikan askerlerinin Polonya topraklarında bulunmasından çok memnunum. Daha fazla Amerikan birliğinin olmasını isteriz. Ülkemizde Amerika'nın varlığı bizlere güvenliği garanti ediyor. Gerek ABD'nin çıkarları ve güvenliği açısından gerekse Polonya'nın çıkarlarına uygun olması açısından Amerika'nın ülkemizde üsleri olmasının gerekli olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Son 10 yıldır Kaliningrad ve çevresinde askeri hareketlilik olduğunu, Rusya'nın sistematik olarak bölgeye askeri yığınak yaptığını ifaden Duda, “2008 yılında Gürcistan'da bunun örneğini gördük, askeri açıdan genişleme o tarihten beri sürüyor, Rusya'nın uluslararası hukuku çiğneyen agresif davranışlarını bugün Ukrayna'da, Kırım'da, Donetsk ve Lugansk'da yaşananları görüyoruz. Orta ve Doğu Avrupa'nın güvenliği, yani özgür dünyanın güvenliği için ülkemizde ve bölgede Amerikan ve NATO güçlerinin olmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan, ABD'nin üskurmasının yıllık 2 milyar dolarlık maliyetini Polonya'nın ödemeyi garanti ettiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Rus askeri uçağının düşürülmesine ilişkin soru üzerine uçağı Suriyeli güçler tarafından düşürüldüğü yanıtını verdi. 14 askerin hayatını kaybettiği saldırıdan Rusya İsrail'i sorumlu tutarken, ABD Başkanı Trump uçağın kesinlikle Suriye tarafından düşürüldüğünü belirtti. Trump, “Bana öyle geliyor ki uçağı Suriye düşürdü” dedi.

ABD olarak Suriye'de DEAŞ'ın kökünü kazımaya kararlı olduklarını, bu doğrultuda tüm güçleriyle çalıştıklarını belirten Trump, Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ekibine de bölgede yürüttükleri başarılı çalışmaları sayesinde teşekkür etti.

“Çin ve AB bizi soydu”

Bir gazetecinin ABD'nin Çin mallarına getirdiği ek gümrük vergilerinin daha şimdiden yüzde 12 oranında açığa sebep olduğu, ek gümrük vergileri politikasının gerçekten işe yarayıp yaramadığı sorusunu ABD Başkanı Trump, daha yeni başladıkları şeklinde yanıtladı. Trump, “Bir yerden başlamamız lazım, Çin bizi soydu, ABD'den 500 milyar dolar para dışarı aktı. Avrupa Birliği de bizi soydu. ABD ticaret yaptığı her ülke tarafından sömürüldü, artık buna izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Basın toplantısında NATO'ya yaptığı mali katkıdan ve Afganistan'daki operasyonlara katılımından ötürü Cumhurbaşkanı Andrzej Duda aracılığıyla Polonya halkına da teşekkür eden ABD Başkanı Trump, Polonya'ya sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatına başlayacaklarını belirtti.

Ebru Orhan

