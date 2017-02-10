Polonya'nın kadın başbakanı Beata Szydlo, Oswiecim (Auschwitz) kentine giderken Krakow'da trafik kazası geçirdi. Kazada korumalardan biri yaralanırken herhangi bir yara almayan Başbakan Szydlo'ya hastanede rutin kontroller yapıldı.
Özgür Soner
Polonya'nın kadın başbakanı Beata Szydlo, Oswiecim (Auschwitz) kentine giderken Krakow'da trafik kazası geçirdi. Kazada korumalardan biri yaralanırken herhangi bir yara almayan Başbakan Szydlo'ya hastanede rutin kontroller yapıldı.
Özgür Soner
Etiketler: Beata Szydlo, Krakow, trafik kazası