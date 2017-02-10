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Polonya Başbakanı Szydlo trafik kazası geçirdi

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Krakow kentinde trafik kazası geçirdi.

Polonya Başbakanı Szydlo trafik kazası geçirdi

10 Şubat 2017 22:08

Polonya'nın kadın başbakanı Beata Szydlo, Oswiecim (Auschwitz) kentine giderken Krakow'da trafik kazası geçirdi. Kazada korumalardan biri yaralanırken herhangi bir yara almayan Başbakan Szydlo'ya hastanede rutin kontroller yapıldı. 

Özgür Soner

Etiketler: Beata Szydlo, Krakow, trafik kazası


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