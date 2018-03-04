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Polonya’da bina çöktü: 1 ölü

Polonya’nın Poznan şehrinde doğalgaz patlaması sebebiyle 4 katlı bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3’ü ağır 15 kişi yaralandı.

Polonyada bina çöktü: 1 ölü

04 Mart 2018 12:54

Polonya’nın orta kesimlerinde yer alan Poznan şehrinde bu sabah bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. 28 Czerwca 1956 sokakta meydana gelen patlama nedeniyle 4 katlı bina çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3’ü ağır 15 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yetkililer patlamanın doğalgazdan kaynaklı olabileceğini belirtti. Binada tam olarak kaç kişi olduğu bilinmediğinden, köpekler ve özel ekipmanlar eşliğinde olay yerinde arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, enkaz altından çıkarılan yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.  

Ebru Orhan
 

 

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