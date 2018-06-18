Polonya’da feci kaza: 2 ölü, 27 yaralı

Polonya’nın Bodzanow kentinden Gdansk’e gitmekte olan gezi otobüsü Konstantynowo şehri yakınlarında kaza yaptı. Bilinmeyen bir sebeple karşı şeride geçen otobüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 65 yaşlarında 2 kadın yolcu hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevkedilirken, ağır yaralılar ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralıların da ambulanslarla Kujawsko-Pomorskie bölgesindeki hastanelere kaldırıldığı kaza sonrası polisin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Otobüs Bodzanow kentindeki Yaşlılar Kulübü üyesi 50 kişiyi Gdansk gezisine götürüyordu.

Ebru Orhan