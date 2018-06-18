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Polonya’da feci kaza: 2 ölü, 27 yaralı

Polonya’da yaşlıları geziye götüren otobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Polonyada feci kaza: 2 ölü, 27 yaralı

18 Haziran 2018 12:31

Polonya’nın Bodzanow kentinden Gdansk’e gitmekte olan gezi otobüsü Konstantynowo şehri yakınlarında kaza yaptı. Bilinmeyen bir sebeple karşı şeride geçen otobüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 65 yaşlarında 2 kadın yolcu hayatını kaybederken, 27 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevkedilirken, ağır yaralılar ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralıların da ambulanslarla Kujawsko-Pomorskie bölgesindeki hastanelere kaldırıldığı kaza sonrası polisin olay yerinde çalışmaları sürüyor. Otobüs Bodzanow kentindeki Yaşlılar Kulübü üyesi 50 kişiyi Gdansk gezisine götürüyordu.

Ebru Orhan 

 

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