Diğer
Kategoriler

Polonya’da soğuktan donan göl havada asılı kaldı

Polonya’da soğuktan donan gölün yüzeyi, göl suyunun çekilmesinin ardından havada asılı kaldı.

Polonyada soğuktan donan göl havada asılı kaldı
Polonya’da soğuktan donan göl havada asılı kaldı - Foto Galeri

28 Şubat 2018 10:48

Ağaçlara yapışık vaziyette duran 20 santim kalınlığındaki donmuş göl yüzeyi kartpostalları aratmayacak görüntüler oluşturdu. 

Şu sıralar İskandinav soğuklarıyla boğuşan Polonya’da Kaczory kasabası yakınlarında bulunan Kopcze Gölü alışılmadık bir olaya sahne oldu. Yağışlar nedeniyle su seviyesi gittikçe artan göl, yatağına sığmayarak taştı. Taşmanın etkisiyle yaklaşık 2.5 kilometrelik alana yayılan göl suyu ise son günlerde ülke çapında etkisini gösteren aşırı soğuklar nedeniyle dondu. Ancak taştığı yerlerde boyu 1 metreyi bulan göl suları birkaç gün sonra çekildi. İşte bu çekilmenin ardından gölün donmuş yüzeyi ağaçlara asılı kaldı. 20 santim kalınlığındaki buz tabakasının havada asılı kaldığı görüntüler ise kartpostalları aratmadı. 

Ebru Orhan
 

Etiketler: göl, polonya, soğuk hava

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç