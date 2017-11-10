Polonya’da yerin altında 70 yıllık 200 kiloluk patlayıcı bulundu

Polonya’nın güneybatısında yer alan Dzierzoniow kentinde Pilawa nehri üzerinde bulunan tarihi köprüyü restore etme çalışmaları sırasında yerin yarım metre altında şüpheli paket bulundu. İşçilerin polise haber vermesinin ardından olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları inceleme neticesinde şüpheli pakette 2. Dünya Savaşı döneminden kalma 200 kiloluk TNT patlayıcı olduğunu belirledi. Köprünün etrafındaki 500 metrelik mesafe kordona alındı, ev ve iş yerleri boşaltıldı. Civarda bulunan bir okul ile anaokulunun da kapatıldığı önlemler esnasında yaklaşık 2 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Bomba imha uzmanları 10 saati aşkın süre boyunca patlayıcıyı çıkarmak için uğraştı. Gece geç saatlere kadar süren çalışma esnasında evlerine dönemeyen bölge sakinleri de belediyenin kendilerine tahsis ettiği mekanlarda müjdeli haberi bekledi. Saatler gece yarısına yaklaştığında nihayet merakla beklenen haber geldi, bomba imha ekipleri 200 kiloluk patlayıcıyı çıkarmayı başardı.

Her gün yüzlerce araç ve yayanın üzerinden geçtiği köprünün yarım metre derininde 2. Dünya Savaşı döneminde yerleştirilmiş patlayıcı olduğu haberi bölge sakinleri kadar köprüyü kullananlarda da şok etkisine neden oldu. Bölge sakinleri 70 yılı aşkın süre boyunca gerçek anlamda patlamaya hazır bombanın üzerinden geçtiklerini fark etti.

Savaş boyunca Alman işgali altındaki Polonya’da Dzierzoniow kent merkezi ile kenar mahalleleri birbirine bağlayan, stratejik özelliğe sahip tren istasyonuna birkaç yüz metre uzaklıkta olan köprüye, savaşı kaybetmeye başlayan Nazilerce Sovyetler'in ilerleyişini durdurmak amacıyla patlayıcı yerleştirildiği düşünülüyor. Başarıyla çıkarılan 200 kiloluk patlayıcının götürüldüğü poligonda daha sonra kontrollü olarak patlatılacağı belirtildi.

Ebru Orhan