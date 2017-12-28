Polonya’dan kartpostallık yeni yıl manzaraları

Ana arterler başta olmak üzere Nowy Swiat, Krakowskie Przedmiescie, Stare Miasto gibi şehrin en alımlı noktaları 4 buçuk milyon lamba kullanılarak ışıklandırılırken, tüm kentte süslenen alanın uzunluğu 20 kilometreyi buluyor. Müziğin ritmiyle dans eden ışıkların da yer aldığı sokak süslemeleri Varşovalılar kadar yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Noel tatilini fırsat bilen kent sakinleri ve turistler adeta masalları andıran şehirde gezip, bol bol fotoğraf çekiyor. Kentteki süslemelerden memnun olan bir diğer kesim ise hediyelik eşya satıcıları ve sokak sanatçıları. Havanın 10 derece olmasından faydalanarak yürüyüşe çıkan binlerce kişi, yeni yıl öncesi sevdiklerine hediyeler alırken, sokakta performans sergileyen sanatçılara bahşiş vermeyi de unutmuyor.

Yılbaşı gecesi Banka Meydanı’nda (Plac Bankowy) düzenlenecek, çok sayıda ünlü sanatçının da katılacağı konserle yeni yıla girecek olan Varşova’da, sokak süslemelerini 28 Ocak tarihine kadar izlemek mümkün.

Ebru Orhan