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Polonyalı turistin feci ölümü

Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerini görmeye gelen Polonyalı turist, gezintiye çıktığı dağda kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Polonyalı turistin feci ölümü

02 Haziran 2018 13:40

Edinilen bilgiye göre, Polonya’dan iki kadın ile birlikte Adıyaman’a gelen Ceiik Thomas (53), Nemrut Dağı ile diğer tarihi ve turistik yerleri gezdikten sonra konakladığı Karadut’taki pansiyona döndü. Adıyaman’dan Malatya’ya gidecek olan turistlerden Ceiik Thomas, dağda doğa yürüyüşü yapmak istedi. Tek başına dağda dolayan Ceiik Thomas, tırmandığı kayalıklardan düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki sarp kayalıklara tırmanmaya çalıştığı öğrenilen Ceiik Thomas’ın kayalıklardan düştüğü için vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Tekrar pansiyona dönmediği için arkadaşları tarafından yetkililere bilgi verildi. Jandarma, güvenlik korucuları, köylüler ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri tarafından gün boyu arama çalışmaları sürdü. Hava karardığı için arama çalışmalarına ara verildi. Bir gün sonra devam eden arama çalışmalarında şahsın cesedine ulaşıldı. Şahsın cenazesinin yapılan incelemenin ardından Kahta Devlet Hastanesi Morguna kaldırılacağı öğrenildi.  

Ahmet Arslantaş - Hüseyin Türkoğlu
 

Etiketler: polonya, turist

 

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