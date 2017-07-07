POMEM 20. dönem sınav sonuçları açıklandı| POMEM 20'nci dönem sonuç öğren (Polislik sınavı sonucu)

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) eğitime alınacak polis memuru adayları sayısına göre sınavda başarılı olan 7 bin 423 erkek ile bin kadın olmak üzere toplam 8 bin 423 asıl adayın belirlendiği ifade edilAdi. Adayların, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecekleri duyuruldu.

Açıklamaya göre; asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM’e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak. Asıl olarak başarılı olan adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 11 Temmuz Salı günü saat 17.00’ye kadar planlandıkları POMEM’lerde hazır bulunacaklar.

Caner Ünver