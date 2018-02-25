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POMEM 21. dönem sınav sonuçları açıklandı| POMEM 21'nci dönem sonuç öğren (Polislik sınavı sonucu)

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca üniversite mezunu adaylar arasından polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. dönem sınavının sonuçları açıklandı.

POMEM 21. dönem sınav sonuçları açıklandı| POMEM 21nci dönem sonuç öğren (Polislik sınavı sonucu)

25 Şubat 2018 16:15

21. Dönem POMEM sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanması ardından Polis Akademisi Başkanlığı resmi sayfasında erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Sınav 29 Ocak-10 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşmişti

 21. Dönem POMEM Mülakat Sınavları 29 Ocak-10 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

POMEM SONUÇ DUYURUSU

“21.Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunda lisans mezunu 7.218 erkek, 1.000 kadın, önlisans mezunu 1.800 erkek, 200 kadın aday Polis Meslek Eğitim Merkezlerine planlanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur.”

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