POMEM sınav giriş yerlerinin açıklanmasını özel harekatçı adayları merakla bekliyordu. 10 bin Polis Özel Harekatçı alınacak duyurusunun ardından adaylar Polis Akademisi’ne başvurdu ve çeşitli aşamalardan geçti. Adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınav giriş yerleri açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı, internet sitesinden 19. Dönem POMEM PÖH adaylarının sınav yerleri ve tarihlerinin açıklandığı duyurdu. Adaylar haberimizde bulunan linke tıklayarak sınav giriş yerlerini öğrenebilirler. Linke tıkladıktan sonra açılan ekrana TC kimlik numaranızı yazacaksınız.

POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Özel Harekat Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 19.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Mülakat Giriş Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların Sınav Yerleri ile Tarihleri Açıklandı

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere 19.Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adayların Mülakat Sınavına nerede ve hangi tarihte alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanının” aslını yanlarında getireceklerdir. Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile saati ve sınav yerinde hazır bulunacaklardır. Mülakat Sınavı sonuçları daha sonra ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

POLİS ÖZEL HAREKAT ŞARTLARI NELER?

Polis Özel Harekat alımı şartları 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirlendi. T.C. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname'ye göre; özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, en az lise veya dengi okul mezunu, askerlik hizmetini tamamlamış, 28 yaşından gün almamış, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarında başarılı olan adaylar polis meslek eğitim merkezlerine alınabilecek. Alımlarda KPSS şartı ise aranmayacak.

PÖH BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM’lere başvuru yapacak adaylardan,



a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



c)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın

31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar)



ç)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm olacaktır.)

“Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lis



d)Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



e)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’

üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile,

adayın kendisinin ve evli ise eşinin;



1)Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,



2)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma

bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,



f)Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu

veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya

idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



g)Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,



ğ)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



h)Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



ı)Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



i)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,



