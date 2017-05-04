Pompada çifte indirim!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre benzinin ve motorinin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.

Benzinde 8 kuruş, motorinde ise 10 kuruş indirim beklendiği duyuruldu.İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul’da ortalama 5,15 liradan 5,07 liraya, Ankara’da 5,20 liradan 5,12 liraya, İzmir’de ise 5,17 liradan 5,09 liraya düşecek.

Motorinin litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 4,50 liradan 4,40 liraya, Ankara'da 4,55 liradan 4,45 liraya, İzmir'de 4,53 liradan 4,43 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.