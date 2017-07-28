Diğer
Kategoriler

Pompalı dehşeti sanığının akli dengesi araştırılacak

Bursa'da, internetten 350 liraya aldığı pompalı tüfeği sokak ortasında denerken bir çocuğun ölümüne, bir çocuğun da sakat kalmasına sebebiyet veren sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak.

Pompalı dehşeti sanığının akli dengesi araştırılacak

28 Temmuz 2017 09:56

Geçen yıl ekim ayında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, internetten 350 liraya pompalı tüfek alan Sezai İ. (28), silahı çuvaldan çıkartıp sokak ortasında ateş etti. O sırada mahallede bulunan Doğukan Avcı (16) ve sınıf arkadaşı Mustafa Paşa (16) saçmalardan yaralandı. Kahvedeki vatandaşlar tarafından Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki gençten sırtına ve karın boşluğuna saçmalar isabet eden Doğukan Avcı hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘canavarca hisle çocuğu kasten öldürmek ve yaralamak’ suçlarından iki defa müebbet hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan Sezai İ.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan sanık, ilk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayarak, “Tüfeği internetten beğenip 350 liraya aldım. Tüfek elime geçince denemek istedim. Evimden çıkarak sokağa indim. Burada rastgele ateş etmeye başladım. Çocukları yaraladığımı görünce korkup kaçtım. Olay anında kendimde değildim. Söyleyebileceğim bir şey yoktur. İddiaları kabul ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti ifadelerin ardından sanık hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu Yüksek İhtisas Dairesi’nden akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

Ahmet Faruk Çabuk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!