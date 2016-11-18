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Pompalı tüfeği temizlerken genç kadını ağır yaraladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki bir şahıs emklakçıda pompalı tüfeğini temizlediği sırada karşısında bulunan kadını vurarak ağır yaraladı.

Pompalı tüfeği temizlerken genç kadını ağır yaraladı

18 Kasım 2016 23:23
Pompalı tüfeği temizlerken genç kadını ağır yaraladı - Tıkla İzle

Olay akşam saatlerinde İzmit Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet caddesi üzerinde bulunan bir emlakçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanının birinci katında bulunan emlak ofisinde pompalı tüfeğini temizleyen bir şahıs, tüfeğin bir anda ateş alması sonucu karşısında bulunan Elif Ö.’nün yaralanmasına neden oldu. Kanlar içinde yerde kalan Elif Ö. emlak ofisinde bulunan arkadaşlarının yardımıyla Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Vücudunun sol tarafına isabet eden tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan ve saçmalar nedeniyle parçalanan böbrek ve dalağı ameliyatla alınan Elif Ö., daha sonra ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. 28 yaşındaki kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken polis ekiplerince yakalanan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor. 

Gürcan Yılmaz


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