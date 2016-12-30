Adalet Bakanlığına gönderilen raporda, böyle olayların bir daha yaşanmasının önüne geçilmesi ve kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenliğin sağlanması için, ruhsatsız av tüfeklerinin bulundurulması ve taşınmasında verilen 85 TL'lik idari para cezası yerine, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilmesi görüşü sunuldu.

Adana'da meydana gelen cinayet, yaralama, yağma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, halk arasında korku ve panik oluşturmak için tehdit, görevi yaptırmamak için direnme, terör ve suç örgütleri olaylarında işlenen birçok suçta, özellikle pompalı diye tabir edilen ruhsatsız av tüfeklerinin tercih edildiğine dikkat çeken Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

Her türlü suçta av tüfeği kullanımı artış gösteriyor

İl Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içinde yapılan çalışma sonucunda, "Suçla Mücadele Alanında Ruhsatsız Av Tüfeklerinin Yarattığı Sorun" adlı bir rapor hazırlandı. Raporda, alınan tedbirler ve uygulamalara rağmen av tüfeklerinin kullanıldığı suçlarda ve gösterilen ilgide her yıl artış olduğu belirtildi. Ruhsatsız tüfeklerle ilgili idari para cezası haricinde herhangi bir yaptırımın bulunmamasına dikkat çekilen raporda ruhsatsız av tüfekleriyle ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiği kaydedildi.

Av tüfekleriyle ilgili Adana'da 3 yılda bin 110 dava açıldı

Hazırlanan rapor üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görüşü doğrultusunda ruhsatsız av tüfeklerinin kullanımına önlem olarak yapılması gereken işlemler, alınacak tedbirler ve yasal düzenlemelerle birlikte bir kanun taslağı hazırlanması için Cumhuriyet Savcısı Kıvanç Odabaşıoğlu'nu görevlendirdi. Yapılan incelemelerde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından av tüfekleriyle ilgili 2014 yılında 305, 2015'te 412, 2016 kasım ayı sonu itibariyle ise 393 davanın açıldığı, toplamda olaylarda kullanılan bin 317 tüfeğe de el konulduğu belirlendi. Medya İletişim Bürosu tarafından da Adana'da av tüfekleri ile işlenen, toplumda infial uyandıran ve kamu düzenini bozan bazı olaylara ilişkin haberleri gösterir dosya hazırlandı. Dosya ve raporla birlikte hazırlanan çalışmada, yaptırımların herhangi bir caydırıcılığının olmadığı, ruhsatsız av tüfeği bulundurmayı veya taşımayı engellemediği belirtilerek, aksine bu silahların kasten öldürmeden, yağmaya, terörden tehdide kadar birçok suçta rahatlıkla kullanılabildiği belirtildi.

İdari para cezası yerine hapis cezası

Yaptırımların caydırıcı hale getirilmesi durumunda, söz konusu suçlarda da azalma olacağı belirtilen çalışmada, 2521 Sayılı Kanunun halen yürürlükte bulunan 13'üncü maddesinin değiştirilmesi teklif edildi. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğüne gönderilen raporda, ruhsatnamesi olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran kişilere 85 TL'lik idari para cezası yerine, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile 30 günden 100 güne kadar adli para cezası verilmesi görüşü sunuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ruhsatsız av tüfeği bulunduranlara verilen idari para cezasının suçla etkin mücadelede zafiyet oluşturduğunu, suç işleme düşüncesinde olan ve bunun hazırlığını yapan kişilerin 150 ile 350 TL bedelle ruhsatsız av tüfeği temin edebildiğini vurgulayarak, terör örgütlerinin de bu silahlarla şehirlerdeki eylem potansiyellerini arttırdıkları söyledi.

"Yaptırımların caydırıcı hale gelmesi işlenen bu suçları azaltır"

Yaptırımların artmasının cezayı caydırıcı hale getireceğini ve ruhsatsız av tüfeği ile işlenen suçların azalmasına neden olacağını kaydeden Yeldan, "Adana'da işlenen suçlara baktığımızda, onlarca olayda av tüfeklerinin kullanıldığı görülüyor. Çünkü insanlar bu silahlara çok kolaylıkla ve ucuz bir şekilde ulaşabiliyor. Av tüfekleri ile işlenen suçların toplumda ne kadar büyük infial yarattığı, kamu düzenini nasıl bozduğunu, adalete olan güveni nasıl zedelediği yaşanan olaylarla ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçilmesi için, mevcut kanunun değiştirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda, kamu düzeninin ile insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ruhsatsız av tüfeklerine ön görülen yaptırımın, hapis ve adli para cezası olarak düzenlenmesi oldukça önemlidir. Özellikle terör olaylarının ve terör örgütlerinin arttığı son yıllarda böyle bir düzenleme yapılması yoluna gidilmesi, ülkemiz açısından zorunludur. Bundan yola çıkarak, 2521 Sayılı Kanunda yapılacak değişiklik çalışmalarına esas olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızın görüşü doğrultusunda hazırladığımız raporu, Adalet Bakanlığımıza gönderdik" dedi.