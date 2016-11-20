Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi 30180 nolu Sokak içerisinde bulunan Altınpark Sitelerinde ikamet eden 28 yaşındaki Ünal Gamsız, bilinmeyen nedenden dolayı ikamet ettiği evin banyosunda pompalı tüfeğin namlusunu göğsüne dayayarak ateşledi. Pompalı tüfeğin ateş alması sonucu kalbinden vurularak olay yerinde hayatını kaybeden Ünal Gamsız’ı fark eden yakınları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Ünal Gamsız’ın cesedi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ünal Gamsız’ın ölüm haberini alan yakınları Gamsız’ın evine gelerek sinir krizleri geçirdi. Ünal Gamsız’ın yaklaşık 1 sene önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir