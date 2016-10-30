İddiaya göre, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde 'uyuşturucu ticareti' ve 'adam yaralama' suçlarından kaydı bulunan Sezai İ. (27), internetten 350 liraya satın aldığı pompalı tüfeği denemek için sokağa çıktı. Kahvenin önüne gelen Sezai İ., çuvaldan çıkardığı tüfekle kahvede oturanlara ateş etti. Mahalleye misafir olarak gelen Doğukan Avcı ve sınıf arkadaşı Mustafa Paşa, vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Sezai İ. ateş ettikten sonra tüfeği çuvala koyarak kaçarken, 2 çocuk kahve çalışanları tarafından Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sırtına ve karın boşluğuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Doğukan Avcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ağır olan Mustafa Paşa'nın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından şüphelinin daha önceden 6 suç kaydı bulunan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sezai İ. olduğunu tespit etti. Zanlı, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda suç aleti silahla da ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Sezai İ., "Tüfeği internetten beğenip 350 liraya aldım. Tüfek elime geçti ve denemek istedim. Evimden çıkarak sokağa indim. Burada rastgele ateş etmeye başladım. Çocukları yaraladığımı görünce korkup kaçtım. Evimde saklandım. Pişmanım" dedi.

Olayı sırasında kahvede bulunan bir vatandaş ise, "Elinde tüfekle gelen bir şahıs, biz içeride otururken kapıda oturan 2 gence ateş ediyor. Bu sırada biz dışarı koştuk. Şahsın kaçtığını görünce kovalamaya başladım. Yaklaşık 200 metre kovaladım fakat yetişemedim. Yerde kanlar içinde yatan çocukları hastaneye gönderdik" diye konuştu.

Öte yandan, olay öncesi Sezai İ.'nin çuval içindeki silahla sokaktan geçişi bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yusuf Ali Arslan