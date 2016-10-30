Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde elinde pompalı tüfekle kahvehanenin önüne gelen S.İ.(27) rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu kahvede oturan Doğukan A. ve Mustafa P. yaralandı. S.İ. ise olayın ardından kayıplara karıştı.

Yaralılar, vatandaşlar tarafından Ayten Bozkaya Devlet Hastanesine kaldırdı. Doğukan A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa P.’nin ise hastanede tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan Cinayet Büro ekipleri tarafından güvenlik kameralarından tespit edilen S.İ., yapılan operasyonla evinde yakalandı. İfadesinde tüfeği yeni aldığını, pişman olduğunu söyleyen S.İ. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.İ.'nin kahvedekileri de tanımadığı öğrenildi.

Yusuf Ali Arslan

BURSA