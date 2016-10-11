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Pompalı tüfekle eşini öldürdü, mahkemede söyleyecek söz bulamadı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çocuklarının ısrarıyla barıştığı eşini, çıkan tartışma sonrasında pompalı tüfekle öldüren şahıs, hakim karşısında söyleyecek söz bulamadı.


11 Ekim 2016 12:19

Kartepe Arslanbey’de 27 Haziran 2016’da tartıştığı 40 yıllık eşini pompalı tüfekle başından vurarak öldüren ve ardından tutuklanan Hasan Ömer Ö. (57), mahkemede devam eden cinayet davasında kendini savunacak söz söyleyemedi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davasının ikinci duruşmasına, sanık Hasan Ömer Ö., çocukları, sanık ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları katıldı. Davaya katılan ailenin çocukları davayı gözyaşları içerisinde takip etti.

Duruşmada olaya tanık olarak ifade veren ailenin komşularından S.B., "Evde oturuyordum. Karşı komşum olan eltim gelerek Ömer amca ve eşinin kavga ettiğini söyledi. Ben de aile meselesi olduğundan karışmadım. Tartışmanın üzerinden yarım saat geçtikten sonra 2 kez patlama sesi duyduk. Sonra aşağıya baktığımızda Ömer amcanın yürüyerek gittiğini gördük. Bunun üzerine biz de koşarak Ömer amcaların evine girdiğimizde Asiye teyzenin kanlar içerisinde yerde yattığını duyduk. Manzara karşısında korkarak çığlık attığımızı duyan Ömer amcayı gördüğümüzde de eltim ve kucağındaki bebeği ile kendimizi banyoya kilitledik. Ömer amca geldi ve bir şey yapmayacağını söyledi. Sonra yakınları geldi biz de çıktık" dedi.

Mahkeme heyeti, tanık ifadesinin ardından cinayeti gerçekleştiren Hasan Ömer Ö.'ye kendisini savunması için söz verdi. Ayağa kalkan Ömer Ö., uzun süre başını öne eğerek beklemesi üzerine mahkeme heyeti, sanığın söyleyecek sözü olup olmadığını bir kez daha sordu. Sorunun ardından Ömer Ö., başını yana sallayarak savunma yapmayacağını belirtti.

Mahkeme heyeti sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması için davayı 22 Kasım’a erteledi. 

Gürcan Yılmaz
KOCAELİ 


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