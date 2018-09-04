Diğer
Kategoriler

Pompalı tüfekle eve saldırdılar

Malatya'da bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenlendi, ateş açtıktan sonra kaçan 2 saldırı şüphelisinden 1'i yakalandı.

Pompalı tüfekle eve saldırdılar

04 Eylül 2018 03:23

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre,Beydağı Mahallesi Salman sokakta bulunan 2 katlı müstakil bir eve iddiaya göre A.K. ile V.Ö. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda evin camlarına çok sayıda saçmanın isabet etti.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokak üzerinde çalışma yaparak boş kovan ile delil arama çalışması yaptı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet tüfek kartuşu buldu.

Saldırı olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilerden A.K. ile V.Ö.'den 1'i polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınarak yakalanırken diğer şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç