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Pompalı tüfekle iş yerini böyle bastılar

Bursa’da gece vakti bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan şahıslar kameralara yakalandı. Saldırıda yaralanan olmazken, iki zanlı gözaltına alındı.

Pompalı tüfekle iş yerini böyle bastılar

01 Şubat 2018 14:44
Pompalı tüfekle iş yerini böyle bastılar - Tıkla İzle

Olay Osmangazi'ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. E.P. ve U.Y, gece saatlerinde, beyaz bir otomobille, E.P.’nin husumetlisi olan Bayram Altürk’ün iş yerinin olduğu sokağa geldi. Otomobilden inen E.P, elindeki pompalı tüfekle iş yerine doğru ateş etmeye başladı. Üst üste ateş eden E.P, mermisi bitince otomobile bindi. Bu sırada U.Y. de araçtan inmeden ateş etmeye başladı.

2 kişinin iş yerine ateş ettiği dakikalar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş ekipleri şahısları kamera görüntülerinden tespit etti. Gözaltına alınan E.P. ve U.Y. suçlarını itiraf etti. U.Y. emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken, E.P. ise adliyeye sevk edildi. 

Derya Evren
 

 

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