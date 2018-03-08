Pompalı tüfekle kurşun yağdırdılar

Olay, Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Hakan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden kaldırımda yürüyen ve isminin Yalçın olduğu öğrenilen kişi ile şüpheli veya şüphelilerle sokakta karşılaştı. Bir kişi yanına getirdiği pompalı tüfek ile Yalçın’a ateş açtı. Açılan ateşle Yalçın, yere yığıldı. Sesi duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. “Silah sesine balkona çıktım” Silah sesini duyduğunu dile getiren bir kişi, “Silah sesine balkona çıktım. Ne olduğu bilmiyorum, balkondan baktım. Pompalı tüfek sesiydi herhalde. Balkona çıktığımda şahıs ‘vuruldum’ dedi. Kendini sürükleyerek yolun ortasına attı. Kaçanları görmedim” dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Olay yeri incelemesi yapan ekipler kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.